Штам «Омікрон» - чому не варто панікувати

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Ракурс

Новий варіант коронавірусу «Омікрон», який виявили у кількох країнах після поширення в ПАР, спровокував паніку у світі. На двох останніх рейсах, що прибули з Південної Африки до Нідерландів, було виявлено дюжину інфікованих.

Усього з початку місяця з ПАР лише до Європи прилетіли три сотні рейсів (близько 100 тис. пасажирів), пише ВВС.

Виявити «Омікрон» у лабораторіях ПАР вдалося досить швидко. Тому, як прогнозують аналітики, вчасно запроваджені обмежувальні заходи спрацюють краще, ніж це було у випадку з «Альфою» та «Дельтою».

Навіть якщо існуючі вакцини виявляться не настільки ефективними проти зараження новим варіантом, імунний захист від важкої інфекції та летального результату залишається, як і раніше, високим, зазначає ВВС.

Американська фармкомпанія Pfizer пообіцяла за 100 днів поставити першу партію нової версії вакцини, адаптованої до нового варіанту.

Згідно з попередніми даними, захворювання «Омікроном» переноситься значно легше, ніж зараження «Дельтою».

Скарги пацієнтів, які заразилися варіантом «Омікрон» у ПАР, переважно пов’язані з:

підвищеною втомою,

головним болем,



м’язовим болем.

У жодного з нових коронавірусних хворих не виявили різкого падіння рівня кисню в крові. Південноафриканські лікарі повідомили, що більшість випадків зараження зараз реєструється у пацієнтів віком до 40 років.