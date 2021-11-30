Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n163750-kovid-v-ukraine-bolee-10-tys-bolnyh-i-561-umershiy-za-sutki.html

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Коронавирус продолжает вкладывать в больничные койки украинцев, ежедневно фиксируется большое количество умерших.

За минувшие сутки, 29 ноября, в Украине зафиксировали 10 тыс. 554 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди инфицированных — 846 детей и 197 медицинских работников. В больницы попали 1 тыс. 749 человек, умер от болезни 561 больной. Выздороветь смогли 25 тыс. 318 граждан. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В ведомстве отметили, что с начала пандемии в Украине заболели 3 млн 438 тыс. 381 гражданин, а умерли от ковида 85 тыс. 975 украинцев. Преодолели коронавирус 85 тыс. 975 больных.

Отмечается, что 29 ноября вакцинировались 226 тыс. 59 человек. При этом первую дозу получили 71 тыс. 124 украинца, а полностью иммунизированы 154 тыс. 935 человек. В целом от начала вакцинальной кампании привито 13 млн 391 тыс. 656 граждан, из них получили две дозы и полностью иммунизированы 11 млн 122 тыс. 635 человек.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявляли, что показателям «красной» зоны карантина в Украине по состоянию на 29 декабря не соответствуют Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.