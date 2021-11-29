Шесть областей Украины уже не соответствуют показателям «красной» зоны. Фото: Укринформ

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Показателям «красной» зоны карантина в Украине по состоянию на 29 декабря не соответствуют шесть областей.

Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области уже не имеют ни одного признака «красной» зоны эпидемической опасности распространения коронавируса. При этом эти регионы остаются «красными». Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В Минздраве отметили, что в этих шести областях нормализовалась ситуация с загруженностью коек с кислородом, уровнем и динамикой госпитализаций, уровнем заболеваемости, коэффициентом выявления случаев заболевания. Все эти показатели соответствуют «желтой» зоне.

Закарпатская область 29 ноября была отнесена из «желтой» в «оранжевую» зону карантина. «Оранжевыми» сейчас значатся Полтавщина и Закарпатье. «Желтая» зона представлена Кировоградской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областями. Все остальные области находятся в «красной» зоне.

Напомним, аналитика Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики считают, что после Луганской и Львовской областей из «красной» зоны могут выйти Киев, Донецкая, Одесская и Херсонская области.