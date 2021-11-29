Шість областей України вже не відповідають показникам «червоної» зони. Фото: Укрінформ

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Показникам «червоної» зони карантину в Україні станом на 29 грудня не відповідають шість областей.

Київ, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області вже не мають жодної ознаки «червоної» зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. При цьому ці регіони залишаються «червоними». Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ зазначили, що в цих шістьох областях нормалізувалася ситуація із завантаженістю ліжок з киснем, рівнем і динамікою госпіталізацій, рівнем захворюваності, коефіцієнтом виявлення випадків захворювання. Всі ці показники відповідають «жовтій» зоні.

Закарпатська область 29 листопада була віднесена з «жовтої» до «помаранчевої» зони карантину. «Помаранчевими» зараз значаться Полтавщина та Закарпаття. «Жовта» зона представлена Кіровоградською, Тернопільською, Харківською та Чернівецькою областю. Всі інші області перебувають у «червоній» зоні.

Нагадаємо, аналітика Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки вважають, що після Луганської та Львівської областей із «червоної» зони можуть вийти Київ, Донецька, Одеська та Херсонська області.