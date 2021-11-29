Українців після повернення з Африки відправлятимуть на самоізоляцію. Фото:

https://racurs.ua/ua/n163727-ukrayinciv-pislya-povernennya-z-krayin-afryky-vidpravlyatymut-na-samoizolyaciu.html

Ракурс

Двотижневу самоізоляцію змушені будуть пройти українці, які повертатимуться додому з семи країн Африки.

Стосується це країн, де поширюється штам коронавірусу «Омікрон». Відповідне рішення прийняли на селекторній нараді з президентом України. Про це 29 листопада заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

На 14-денну ізоляцію відправлятимуть громадян, які жили у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні або Республіці Мозамбік протягом останніх двох тижнів. Не виключено, що список країн розширять.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок в ПАР, Ботсвану, Есватіні, Лесото, Мозамбік, Намібію та Зімбабве.

Українці, які наразі перебувають на території цих країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття додому.