1,5 млн дол. за 43 роки тюрми – невинуватий американець отримає компенсацію

https://racurs.ua/ua/n163726-1-5-mln-dol-za-43-roky-turmy-nevynuvatyy-amerykanec-otrymaie-kompensaciu.html

Ракурс

Американцю, що відсидів у в’язниці 43 роки за потрійне вбивство, яке він не скоював, зібрали 1,5 млн дол. через інтернет.

62-річний Кевін Стрікленд вийшов із в’язниці з в’язниці штату Міссурі 23 листопада, після того як суддя визнав докази в його справі помилковими. Про це пише BBC.

Чоловіка засудили до довічного ув’язнення в 1979 році, коли йому було лише 18 років. У червні 2021 року прокуратура закликала суд переглянути справу через ненадійні докази.

Стрікленд провів у в’язниці найтриваліший термін за несправедливим звинуваченням за всю історію штату.

За місцевими законами, компенсація колишнім ув’язненим виплачується лише в тому випадку, якщо їх виправдали за допомогою аналізу ДНК, а не свідчень, як у випадку Стрікленда.

Адвокат потерпілого вирішила відкрити на одному із сайтів збір пожертвувань, щоб допомогти йому з побутовими витратами після виходу з в’язниці. На заклик відгукнулися понад 27 тис. осіб, вдалося зібрати понад 1,5 млн дол.

«Ракурс» повідомляв, що в США суд виправдав чоловіка, який провів за ґратами 43 роки через звинувачення у потрійному вбивстві. Американець розповів, що дізнався новину про своє звільнення з сюжету новин.

Джерело: BBC