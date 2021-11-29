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Погода. Фото: istock

Дощ, мокрий сніг і морози — похолодання пообіцяли синоптики (КАРТА)

29 лис 2021, 15:24
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Погода в Україні 30 листопада переважатиме мінливо сонячна, синоптики прогнозують зливи й мокрий сніг, сніжитиме переважно на заході. На півдні та сході України температура сягатиме +6° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Європі. Карта: Gismeteo

Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 30 листопада буде сонячною, без опадів. Вночі температура повітря впаде до +1°, а вдень повітря прогріється до 1−3° вище нуля.

Погода у Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде тепла й суха. Градуси опустяться до 3° тепла вночі й підскочать до +7 тепла вдень.

Погода у Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься похмура, у регіоні різко похолодає. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 3−5° тепла, а вдень обіцяють 4−16° вище нуля.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові у вівторок будуть дощовими й похмурими, йтиме сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 0 до −2° морозу, а вдень обіцяють 0−+2° тепла.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 30 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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