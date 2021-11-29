У вулкана на Канарах відкрилися нові жерла. Фото: joinfo.com

https://racurs.ua/ua/n163724-u-vulkana-na-kanarah-vidkrylysya-novi-jerla-ie-zagroza-ruynuvan.html

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Активний вулкан Кумбре-Вʼєха, який з 19 вересня здійснює виверження на іспанському острові Ла-Пальма, може завдати нового лиха.

У вулкана відкрилися нові жерла, лава з яких загрожує розширити площу руйнувань внаслідок виверження. Лава може поширитися на територію доріг та будинків, з яких були раніше були евакуйовані люди. З основного нового жерла, яке відкрилося 18 листопада, лава витікала на раніше неушкоджені території. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Національний географічний інститут Іспанії.

Експерти розповіли, що за минулу ніч на острові зафіксували щонайменше 80 землетрусів. Як пише видання El Pais, вранці 29 листопада новий землетрус став найсильнішим за весь час початку виверження вулкана Кумбре-Вʼєха із магнітудою 5.

Жителів острова вже попередили про «дуже несприятливу» якість повітря через збільшення діоксиду сірки (SO2). Місцевим мешканцям порекомендували уникати активного відпочинку, а на вулиці використовувати респіратори із захистом FFP2.

Нагадаємо, виверження вулкана Кумбре-Вʼєха почалося 19 вересня, лава знищила понад 2 тис. 500 будинків, майже 7 тис. 500 осіб довелося евакуювати.

Востаннє Кумбре-В'єха прокидався у 1971 році. Проте на Канарських островах, до яких входить Ла-Пальма, виверження фіксували у 2011 році, коли прокинувся вулкан Ель-Єрро.

Джерело: Associated Press, El Pais