У вулкана на Канарах открылись новые жерла. Фото: joinfo.com

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Активный вулкан Кумбре-Вьеха, который с 19 сентября совершает извержение на испанском острове Ла-Пальма, может наделать новых бед.

У вулкана открылись новые жерла, лава из которых грозит расширить площадь разрушений вследствие извержения. Лава может распространиться на территорию дорог и домов, из которых были ранее были эвакуированы люди. Из основного нового жерла, которое отрылось 18 ноября, лава вытекала на ранее неповрежденные территории. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Национальный географический институт Испании.

Эксперты рассказали, что за минувшую ночь на острове зафиксировали по меньшей мере 80 землетрясений. Как пишет издание El Pais, утром 29 ноября новое землетрясение стало сильнейшим за все время начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха с магнитудой 5.

Жителей острова уже предупредили об «очень неблагоприятном» качестве воздуха из-за увеличения диоксида серы (SO2). Местным жителям порекомендовали избегать активного отдыха, а на улице использовать респираторы с защитой FFP2.

Напомним, извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября, лава уничтожила более 2 тыс. 500 домов, почти 7 тыс. 500 человек пришлось эвакуировать.

В последний раз Кумбре-Вьеха просыпался в 1971 году. Однако на Канарских островах, в которые входит Ла-Пальма, извержение фиксировали в 2011 году, когда проснулся вулкан Эль-Йерро.

Источник: Associated Press, El Pais