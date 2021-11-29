Архив Баха. Фото: istok

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Архив Баха стал яблоком раздора между Украиной и Германией. Украина имеет полное право требовать от Германии компенсацию за утраченные во время Второй мировой войны ценности и архив Баха, который страна безвозмездно передала Берлину 20 лет назад.

Об этом в своем письме главе фонда «Берлинская певческая академия» графу Георгу цу Кастель-Кастель заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Украинский посол отказался участвовать в праздничном концерте, так как 20 лет назад экс-президент Украины Леонид Кучма передал академии так называемый архив Иоганна Себастьяна Баха — 280 тыс. нотных листов самой большой и уникальной в мире коллекции оригинальных произведений семьи Баха, а также других известных композиторов.

Мельник отмечает, что после передачи коллекции в Германию было отмечено, что украинская сторона ожидает встречных шагов со стороны Германии — как компенсацию за потери культурного наследия во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки Украины на пути к членству в ЕС.

Архив Баха попал в Киев после Второй мировой войны. Он стал частью справедливой компенсации за колоссальные потери национального культурного наследия во время гитлеровской оккупации. После 1945 года эта коллекция хранилась сначала в Киевской консерватории, а в 1973 году была передана в Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины.