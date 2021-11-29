Архів Баха. Фото: istock

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Архів Баха став яблуком розбрату між Україною та Німеччиною. Україна має повне право вимагати від Німеччини компенсацію за втрачені під час Другої світової війни цінності та архів Баха, який країна безоплатно передала Берліну 20 років тому.

Про це у своєму листі голові фонду «Берлінська співоча академія» графу Георгу цу Кастель-Кастель заявив посол України у ФРН Андрій Мельник.

Український посол відмовився брати участь у святковому концерті, оскільки 20 років тому екс-президент України Леонід Кучма передав академії так званий архів Іоганна Себастьяна Баха — 280 тис. нотних листів найбільшої та унікальнішої у світі колекції оригінальних творів.

Мельник зазначає, що після передачі колекції в Німеччину було відзначено, що українська сторона очікує зустрічних кроків з боку Німеччини як компенсацію за втрати культурної спадщини під час нацистської окупації, так і з точки зору політичної підтримки України на шляху до членства в ЄС.

Архів Баха потрапив до Києва після Другої світової війни. Він став частиною компенсації за колосальні втрати національної культурної спадщини під час гітлерівської окупації. Після 1945 року ця колекція зберігалася спочатку в Київській консерваторії, а в 1973 році була передана в Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва України.