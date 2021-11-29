Фабрику «липових» ковід-документів знайшли під Києвом. Фото: МВС

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У Київській області правоохоронці ліквідували підпільний центр із виготовлення фейкових ковід-сертифікатів, дозвільних та довідкових документів.

За підроблені сертифікати зловмисники отримували від 250 до 500 дол. Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Зазначається, що QR-код підроблених документів зчитувалися пристроями перевірки. Крім того, зловмисники могли друкувати документи як минулою, так і майбутньою датою.

Також вони вносили неправдиві відомості до електронних систем Міністерства цифрової трансформації України.

Окрім фейкових сертифікатів, фірма також виготовляла підроблені ID-паспорти, візи, посвідки на проживання та інші документи від урядових установ України, Білорусі, Росії та інших країн.

Не користуйтеся підробками! Вчасна відмова від використання підробленого документа виключає кримінальну відповідальність, — додали в МВС.

Нагадаємо, що вакцинація від коронавірусу в Україні триває, однак деякі українці купують ковід-сертифікати замість того, щоб зробити щеплення.

Порушують закон і медичні працівники, які вносять дані пацієнтів про щеплення в електронну систему. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, як борються з такими випадками.