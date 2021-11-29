Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Фабрику «липовых» ковид-документов нашли под Киевом. Фото: МВД

QR-код считывался — фабрику «липовых» ковид-документов нашли под Киевом (ФОТО)

29 ноя 2021, 14:45
999

В Киевской области правоохранители ликвидировали подпольный центр по изготовлению фейковых ковид-сертификатов, разрешительных и справочных документов.

За поддельные сертификаты злоумышленники получали от 250 до 500 долл. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

QR-код поддельных документов считывались устройствами проверки. Кроме того, злоумышленники могли печатать документы как прошлой, так и предстоящей датой.

Также они вносили ложные сведения в электронные системы Министерства цифровой трансформации Украины.

Кроме фейковых сертификатов, фирма также производила поддельные ID-паспорта, визы, виды на жительство и другие документы от правительственных учреждений Украины, Беларуси, России и других стран.

Не пользуйтесь подделками! Отказ от использования поддельного документа исключает уголовную ответственность, — добавили в МВД.


Напомним, что вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, однако некоторые украинцы покупают ковид-сертификаты вместо того, чтобы привиться.

Нарушают закон и медицинские работники, которые вносят данные пациентов о прививках в электронную систему. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, как борются с подобными случаями.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров