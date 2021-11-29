Британський паб замело снігом. Фото: BBC

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Складна погода у Великій Британії призвела до того, що десятки відвідувачів застрягли в «найвищому» пабі в країні, який знаходиться на висоті 528 метрів над рівнем моря.

Майже 60 відпочивальників прибула в паб на триб’ют-концерт групи Oasis. Повернутися додому вони не змогли через метровий шар снігу на дорогах. У закладі їм довелося пробути три доби, поки до них не дісталися рятувальники. Про це повідомляє BBC.

За словами менеджера готелю Tan Hill Inn та господині пабу Ніколт Таунсенд, чотири десятки осіб розмістили в готелі, який вони забронювали заздалегідь. Іншим постояльцям обладнали імпровізований «наметовий табір» прямо в залі пабу.

Це було чудово. Всі були в гарному настрої. Кожен з них подружився один з одним, і тепер вони стали справжньою сім'єю, — каже пані Таунсенд.

Вона розповіла, що співробітники готелю і закладу упродовж трьох днів влаштовували для гостей різні заходи: вікторини, настільні ігри та вечір караоке. Один з гостей розповів, що атмосфера протягом декількох днів була «приголомшливою». До вечері та обідів їм давали пиво.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II відвідала паб на знімальному майданчику серіалу «Вулиця коронації» (Coronation Street), щоб відзначити 60-річчя телесаги.

Джерело: BBC