Британский паб замело снегом. Фото: BBC

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Сложная погода в Великобритании привела к тому, что десятки посетителей застряли в «наивысшем» пабе в стране, который находится на высоте 528 метров над уровнем моря.

Почти 60 отдыхающих прибыли в паб на трибьют-концерт группы Oasis. Вернуться домой они не смогли из-за метрового слоя снега на дорогах. В заведении им пришлось пробыть трое суток, пока до них не добрались спасатели. Об этом сообщает BBC.

По словам менеджера отеля Tan Hill Inn и хозяйки паба Николт Таунсенд, четыре десятка человек разместили в отеле, который они забронировали заранее. Другим постояльцам оборудовали импровизированный «палаточный лагерь» прямо в зале паба.

Это было здорово. Все были в хорошем настроении. Каждый из них подружился друг с другом, и теперь они стали настоящей семьей, — говорит госпожа Таунсенд.

Она рассказала, что сотрудники отеля и заведения в течение трех дней устраивали для гостей различные мероприятия: викторины, настольные игры и вечер караоке. Один из гостей рассказал, что атмосфера в течение нескольких дней была «потрясающей». К ужину и обедам им давали пиво.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II посетила паб на съемочной площадке сериала «Улица коронации» (Coronation Street), чтобы отметить 60-летие телесаги.

Источник: BBC