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Німецькі археологи розкопали у Фрайбурзі некрополь, в якому в XIII-XVII століттях ховали прокажених. Загалом вчені виявили останки понад 400 осіб, більшість із яких виявились чоловіками.

Майже всі вони страждали від важких захворювань. Про результати розкопок повідомляють у прес-релізі Управління охорони пам’яток Штутгарту.

Дослідники повідомили, що лепрозорій у Фрайбурзі вперше згадується у письмових джерелах у 1251 році, а його некрополь — у 1258 році.

У травні 1268 року там освятили вівтар, який знаходився в нещодавно збудованій каплиці Діви Марії та святого Якова. Під час Тридцятирічної війни, 29 грудня 1632 року, лепрозорій було спалено. Археологи виявили за літо-осінь цього року близько 100 людських поховань.

Більш ранні могили, що належать до 1256−1632 років, були орієнтовані на схід-захід і впорядковані рядами.

Крім могил, на цьому місці знаходилися останки солдатів, що загинули під час облоги Фрайбурга французькими військами у 1744 році, коли йшла Війна за австрійську спадщину. Здебільшого це невпорядковані братні могили.

Первинне антропологічне дослідження показало, що майже всі поховані були чоловіками. На 90% останків містяться сліди перенесених інфекційних захворювань. Крім прокази, поховані страждали від сифілісу, туберкульозу, менінгіту, рахіту та недоїдання.

Нагадаємо, що німецькі археологи знайшли найбільший на території Баварії давньоримський монетний скарб. Він складається з майже 5 тис. 600 срібних монет важить близько 15 кг. Розмір скарбу еквівалентний 15-річній зарплаті солдата армії Римської імперії.