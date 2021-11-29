Древний некрополь для прокаженных раскопали в Германии. Фото: Depositphotos

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Ракурс

Немецкие археологи раскопали во Фрайбурге некрополь, в котором в XIII—XVII вв. еках хоронили прокаженных. Ученые обнаружили останки более 400 человек, большинство из которых оказались мужчинами.

Почти все они страдали от тяжелых заболеваний. О результатах раскопок сообщается в пресс-релизе Управления по охране памятников Штутгарта.

Исследователи сообщили, что лепрозорий во Фрайбурге впервые упоминается в письменных источниках в 1251 году, а его некрополь — в 1258 году.

В мае 1268 года там освятили алтарь, который находился в недавно построенной часовни Девы Марии и святого Иакова. Во время Тридцатилетней войны, 29 декабря 1632 года, лепрозорий был сожжен. Археологи обнаружили за лето-осень этого года около 100 человеческих захоронений.

Более ранние могилы, относящиеся к 1256−1632 годам, были ориентированы на восток-запад и упорядочены рядами.

Помимо могил, на этом месте находились останки солдат, павших во время осады Фрайбурга французскими войсками в 1744 году, когда шла Война за австрийское наследство. В основном это неупорядоченные братские могилы.

Первичное антропологическое исследование показало, что почти все погребенные были мужчинами. На 90% останков содержатся следы, перенесенных инфекционных заболеваний. Помимо проказы, погребенные страдали от сифилиса, туберкулеза, менингита, рахита и недоедания.

Напомним, что немецкие археологи собрали крупнейший на территории Баварии древнеримский монетный клад. Он состоит из почти 5 тыс. 600 серебряных монет и весит около 15 кг. Размер клада эквивалентен 15-годовому жалованию солдата армии Римской империи.