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Погода. Фото: istock

Дождь, мокрый снег и морозы — похолодание пообещали синоптики (КАРТА)

29 ноя 2021, 15:24
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Погода в Украине 30 ноября будет преобладать переменчиво солнечная, синоптики прогнозируют проливные дожди и мокрый снег, который выпадет преимущественно на западе. На юге и востоке Украины температура будет достигать +6° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Европе. Карта: Gismeteo

Осадки в Европе. Карта: GismeteoПогода в Киеве 30 ноября будет солнечной, без осадков. Ночью температура воздуха упадет до +1°, а днем воздух прогреется до 1−3° выше нуля.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове прогнозируется теплая и сухая. Градусы опустятся до 3° тепла ночью и подпрыгнут до +7 тепла днем.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра — пасмурная, в регионе резко похолодает. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 3−5° тепла, а днем обещают 4−16° выше нуля.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия во Львове ожидаются дождливыми и пасмурными, весь день будет идти снег. Столбики термометров ночью покажут от 0 до −2° мороза, а днем будет 0−2° тепла.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 30 ноября будет спокойная — магнитных бурь не обещают.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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