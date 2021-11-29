Погода. Фото: istock

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Ракурс

Погода в Украине 30 ноября будет преобладать переменчиво солнечная, синоптики прогнозируют проливные дожди и мокрый снег, который выпадет преимущественно на западе. На юге и востоке Украины температура будет достигать +6° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 30 ноября будет солнечной, без осадков. Ночью температура воздуха упадет до +1°, а днем воздух прогреется до 1−3° выше нуля.

Погода в Харькове прогнозируется теплая и сухая. Градусы опустятся до 3° тепла ночью и подпрыгнут до +7 тепла днем.

Погода в Одессе завтра — пасмурная, в регионе резко похолодает. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 3−5° тепла, а днем обещают 4−16° выше нуля.

Погодные условия во Львове ожидаются дождливыми и пасмурными, весь день будет идти снег. Столбики термометров ночью покажут от 0 до −2° мороза, а днем будет 0−2° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 ноября будет спокойная — магнитных бурь не обещают.

Источник: Gismeteo