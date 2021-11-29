1,5 млн дол. за 43 года тюрьмы – для невиновного американца собрали компенсацию

https://racurs.ua/n163726-1-5-mln-dol-za-43-goda-turmy-dlya-nevinovnogo-amerikanca-sobrali-kompensaciu.html

Ракурс

Американцу, отсидевшему в тюрьме 43 года за тройное убийство, которое он не совершал, собрали 1,5 млн долл. через интернет.

62-летний Кевин Стрикленд вышел из тюрьмы из тюрьмы штата Миссури 23 ноября, после того как судья признал доказательства в его деле ошибочными. Об этом пишет BBC.

Мужчину приговорили к пожизненному заключению в 1979 году, когда ему было всего 18 лет. В июне 2021 года прокуратура призвала суд пересмотреть дело из-за несостоятельности доказательств.

Стрикленд провел в тюрьме самый длительный срок по несправедливому обвинению за всю историю штата.

По местным законам, компенсация бывшим заключенным положена только в том случае, если их оправдали с помощью анализа ДНК, а не показаний свидетелей, как в случае Стрикленда.

Адвокат потерпевшего решила открыть на одном из сайтов сбор пожертвований, чтобы помочь ему с бытовыми расходами после выхода из тюрьмы. На призыв откликнулись более 27 тыс. человек, удалось собрать больше 1,5 млн долл.

«Ракурс» сообщал, что в США суд оправдал мужчину, который провел за решеткой 43 года из-за обвинений в тройном убийстве. Американец рассказал, что узнал новость о своем увольнении из сюжета новостей.

Источник: BBC