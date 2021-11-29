Украинцев после возвращения из Африки будут отправлять на самоизоляцию. Фото:

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Двухнедельную самоизоляцию вынуждены будут пройти украинцы, которые будут возвращаться домой из семи стран Африки.

Касается это стран, где распространяется штамм коронавируса «Омикрон». Соответствующее решение приняли на селекторном совещании с президентом Украины. Об этом 29 ноября заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

На 14-дневную изоляцию будут отправлять граждан, живших в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, королевстве Лесото, Королевстве Эсватини или Республике Мозамбик в течение последних двух недель. Не исключено, что список стран расширят.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в ЮАР, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Украинцы, которые сейчас находятся на территории этих стран, должны четко придерживаться противоэпидемических требований и быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии домой.