Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n163750-kovid-v-ukrayini-ponad-10-tys-hvoryh-ta-561-pomerlyy-za-dobu.html

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Коронавірус продовжує вкладати в лікарняні ліжка українців, щодня фіксується велика кількість померлих.

За минулу добу, 29 листопада, в Україні зафіксували 10 тис. 554 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед інфікованих — 846 дітей та 197 медичних працівників. До лікарень потрапили 1 тис. 749 осіб, помер від хвороби 561 хворий. Одужати змогли 25 тис. 318 громадян. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

У відомстві відзначили, що з початку пандемії в Україні захворіли 3 млн 438 тис. 381 громадянин, а померли від ковіду 85 тис. 975 українців. Подолали коронавірус 85 тис. 975 хворих.

Зазначається, що 29 листопада вакцинуватися 226 тис. 59 осіб. При цьому першу дозу отримали 71 тис. 124 українці, а повністю імунізовані 154 тис. 935 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 млн 391 тис. 656 громадян, з них отримали дві дози й повністю імунізовані 11 млн 122 тис. 635 людей.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що показникам «червоної» зони карантину в Україні станом на 29 грудня не відповідають Київ, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.