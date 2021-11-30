Гугл присвятив новий дудл відомому математику. Фото: Гугл

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Ракурс

Новий дудл від Гугл 30 листопада був посвячений американському математику та логіку азербайджанського походження Лотфі Заде.

Цього дня у 1964 році науковець представив нечіткі множини — новаторську роботу, яка познайомила світ з його інноваційною математичною структурою під назвою нечітка логіка. Про це повідомили в Google.

Народився Заде 4 лютого 1921 року в Баку. У десятирічному віці переїхав з родиною в Іран — на батьківщину свого батька. Згодом він прибув до США, де був аспірантом Массачусетського технологічного інституту. У 1949 році він став доктором наук з електротехніки, а пізніше викладав теорію систем у Колумбійському університеті в Нью-Йорку. У 1959 році він став професором Каліфорнійського університету в Берклі.

Представлена ним теорія нечітких множин стала альтернативою жорстким «чорно-білим» параметрам традиційної логіки. Відтоді ця концепція була застосована у величезному діапазоні технологічних застосувань — від системи японської підземки до алгоритмів захисту від ковзання, які забезпечують безпеку автомобілів на дорозі.

Дудл Лотфі Заде доступний для перегляду в Україні, Азербайджані, Ісландії, Польщі, Греції, Болгарії, США та Канаді.

Нагадаємо, у листопаді Гугл присвятив дудл Яну Вермеру — нідерландському художнику, одному з провідних майстрів побутового живопису й жанрового портрета, який жив у XVII століття, а після смерті був забутий на 200 років.