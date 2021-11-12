Гугл присвятив новий дудл забутому на 200 років художнику

Гугл присвятив новий дудл Яну Вермеру

https://racurs.ua/ua/n162949-gugl-prysvyatyv-novyy-dudl-zabutomu-na-200-rokiv-hudojnyku.html

Ракурс

Google («Гугл») присвятив новий дудл Яну Вермеру — нідерландському художнику, одному з провідних майстрів побутового живопису й жанрового портрета, який жив у XVII століття, а після смерті був забутий на 200 років.

Вермер та його роботи були знову відкриті лише у 1866 році, коли монографію про нього опублікував французький дослідник живопису Теофіл Торе.

З того часу було автентифіковано 40 картин, проте, згідно з останніми дослідженнями, лише 35 з них картин офіційно віднесені до авторства видатного голландця.

Вермер писав картини для власного задоволення, а також для підприємців та заможних містян. Серед інших художників він виділявся вмінням створювати суміші фарб, що викликали ефект «порцелянової блискучості».

Сьогодні художник відомий не лише за своїми картинами. Так, його картина 1665 року «Дівчина з перловою сережкою» надихнула британську письменницю Трейсі Шевальє на написання однойменного бестселера 1999 року, за яким у 2003 році зняли фільм, а у 2008 поставили п'єсу. Дія книги відбувається у XVII столітті, колі коли головна героїня Гріт стає покоївкою в родині Вермеера,

Також на честь художника названо сорт голландського сиру Vermeer та астероїд 4928 Вермер.