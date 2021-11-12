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Ракурс
Гугл посвятил новый дудл Яну Вермеру

Гугл посвятил новый дудл забытому на 200 лет художнику

12 ноя 2021, 10:54
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Google («Гугл») посвятил новый дудл Яну Вермеру — нидерландскому художнику, одному из ведущих мастеров бытовой живописи и жанрового портрета, который жил в XVII веке, а после смерти был забыт на 200 лет.

Новый дудл, посвященный Яну ВермеруВермер и его работы были вновь открыты только в 1866 году, когда монографию о нем опубликовал французский исследователь живописи Теофил Торе.

Вероятный автопортрет Вермера (фрагмент его картины «Сводня»), фото: «Википедия»

С тех пор были аутентифицированы 40 картин, однако, согласно последним исследованиям, только 35 из них официально отнесены к авторству выдающегося голландца.

Вермер писал картины для собственного удовольствия, а также для предпринимателей и состоятельных горожан. Среди других художников он выделялся умением создавать смеси красок, вызвавшие эффект «фарфорового блеска».

Сегодня художник известен не только по своим картинам.

Так, его картина 1665 года «Девушка с жемчужной серьгой» вдохновила британскую писательницу Трейси Шевалье на написание одноименного бестселлера 1999 года, по которому в 2003 году сняли фильм, а в 2008 поставили пьесу. Действие книги происходит в XVII веке, когда главная героиня Грит становится горничной в семье Вермеера,


Также в честь художника названы сорт голландского сыра Vermeer и астероид 4928 Вермер.

Картина «Девушка с жемчужной серьгой», фото: «Википедия»

Источник: Ракурс


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