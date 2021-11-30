Google посвятил новый дудл известному математику. Фото: Гугл

https://racurs.ua/n163749-gugl-posvyatil-novyy-dudl-izvestnomu-matematiku-foto.html

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Новый дудл от Гугл 30 ноября был посвящен американскому математику и логику азербайджанского происхождения Лотфи Заде.

В этот день в 1964 году ученый представил нечеткие множества — новаторскую работу, которая познакомила мир с его инновационной математической структурой под названием нечеткая логика. Об этом сообщили в Google.

Родился Заде 4 февраля 1921 года в Баку. В десятилетнем возрасте переехал с семьей в Иран — на родину своего отца. Впоследствии он прибыл в США, где был аспирантом Массачусетского технологического института. В 1949 году он стал доктором наук по электротехнике, а позже преподавал теорию систем в Колумбийском университете в Нью-Йорке. В 1959 году он стал профессором Калифорнийского университета в Беркли.

Представленная им теория нечетких множеств стала альтернативой жестким «черно-белым» параметрам традиционной логики. С тех пор эта концепция была применена в огромном диапазоне технологических применений — от системы японской подземки до алгоритмов защиты от скольжения, которые обеспечивают безопасность автомобилей на дороге.

Дудл Лотфи Заде доступен для просмотра в Украине, Азербайджане, Исландии, Польше, Греции, Болгарии, США и Канаде.

Напомним, в ноябре Гугл посвятил дудл Яну Вермеру — нидерландскому художнику, одному из ведущих мастеров бытовой живописи и жанрового портрета, который жил в XVII века, а после смерти был забыт на 200 лет.