СБУ назвала количество агентов РФ, которые дестабилизируют ситуацию в Украине. Фото: ukranews.com

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Дестабилизацией и расшатыванием ситуации в Украине занимаются около 7 тыс. сотрудников российских спецслужб.

Эту информацию озвучил руководитель департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк. Заявление прозвучало в эфире ток-шоу «Свобода слова» на канале ICTV.

Сегодня с территории Российской Федерации по Украине работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб. Это относительно дестабилизирующего и расшатывающего, — отметил он.

Также в эфире прозвучало, что в 2021 году Департамент кибербезопасности СБУ заблокировал 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов. Спецслужба прекратила работу около 20 ботоферм мощностью более 150 тыс. аккаунтов. Беспрецедентной стала спецоперация против хакерской группы «Армагеддон», которая штатно находилась в Федеральной службе безопасности России и действовала с территории оккупированного Крыма.

Напомним, 29 ноября в Службе безопасности Украины заявили, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват государственной власти. Открыто производство по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) — по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.