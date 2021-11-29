Ракурсhttps://racurs.ua/
«Золотой мяч»-2021 — седьмая победа Месси и все лауреаты сезона
«Золотой мяч"-2021 — седьмая победа Месси и все лауреаты сезона (ФОТО)https://racurs.ua/n163747-zolotoy-myach-2021-sedmaya-pobeda-messi-i-vse-laureaty-sezona-foto.htmlРакурс
Лионель Месси в седьмой раз в карьере завоевал «Золотой мяч» — приз издания France Football лучшему футболисту мира. В борьбе за эту награду аргентинец опередил поляка Роберта Левандовски.
Церемония награждения 29 ноября прошла в Париже. На втором месте оказался Роберт Левандовски. На третьем — итальянец Джорджиньо. Четвертый — Карим Бензема. Пятый — Нголо Канте.
В 2021 году Месси выиграл Кубок Испании в составе «Барселоны». Также он стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. С нового сезона аргентинец выступает за «Пари Сен-Жермен», поскольку «Барселона» из-за финансовых проблем не смогла подписать с ним новый контракт.
Все лауреаты футбольного сезона-2021 таковы:
- «Челси» — лучший клуб 2021 года;
- Педри — лучший молодой игрок мира. 20-летний испанец забрал приз Раймона Копы для футболистов до 21 года;
- Роберт Левандовский — лучший бомбардир года. Поляк забил 64 гола в 53 матчах за год;
- Алексис Путейяс забирает женский «Золотой мяч». Полузащитница «Барселоны»;
- Кипер ПСЖ Доннарумма — лучший вратарь 2021 года.
.