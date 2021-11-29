«Золотой мяч»-2021 — седьмая победа Месси и все лауреаты сезона

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Ракурс

Лионель Месси в седьмой раз в карьере завоевал «Золотой мяч» — приз издания France Football лучшему футболисту мира. В борьбе за эту награду аргентинец опередил поляка Роберта Левандовски.

Церемония награждения 29 ноября прошла в Париже. На втором месте оказался Роберт Левандовски. На третьем — итальянец Джорджиньо. Четвертый — Карим Бензема. Пятый — Нголо Канте.

В 2021 году Месси выиграл Кубок Испании в составе «Барселоны». Также он стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. С нового сезона аргентинец выступает за «Пари Сен-Жермен», поскольку «Барселона» из-за финансовых проблем не смогла подписать с ним новый контракт.

Все лауреаты футбольного сезона-2021 таковы: