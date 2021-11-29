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«Золотой мяч»-2021 — седьмая победа Месси и все лауреаты сезона

«Золотой мяч"-2021 — седьмая победа Месси и все лауреаты сезона (ФОТО)

29 ноя 2021, 23:13
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Лионель Месси в седьмой раз в карьере завоевал «Золотой мяч» — приз издания France Football лучшему футболисту мира. В борьбе за эту награду аргентинец опередил поляка Роберта Левандовски.

Церемония награждения 29 ноября прошла в Париже. На втором месте оказался Роберт Левандовски. На третьем — итальянец Джорджиньо. Четвертый — Карим Бензема. Пятый — Нголо Канте.

Седьмая победа Месси

В 2021 году Месси выиграл Кубок Испании в составе «Барселоны». Также он стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. С нового сезона аргентинец выступает за «Пари Сен-Жермен», поскольку «Барселона» из-за финансовых проблем не смогла подписать с ним новый контракт.

Все лауреаты футбольного сезона-2021 таковы:

  • «Челси» — лучший клуб 2021 года;
  • Педри — лучший молодой игрок мира. 20-летний испанец забрал приз Раймона Копы для футболистов до 21 года;
  • Роберт Левандовский — лучший бомбардир года. Поляк забил 64 гола в 53 матчах за год;
  • Алексис Путейяс забирает женский «Золотой мяч». Полузащитница «Барселоны»;
  • Кипер ПСЖ Доннарумма — лучший вратарь 2021 года.

"Челси" - лучший клуб 2021 года, выигравший ЛЧ-2021

Роберт Левандовский – лучший бомбардир года

Алексия Путейяс получает женский «Золотой мяч». Полузащитница «Барселоны»


Кипер ПСЖ Доннарумма (слева) – лучший вратарь 2021 года

Педри – лучший молодой игрок мира

Источник: Ракурс


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