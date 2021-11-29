На «вечеринку блогеров» в День памяти жертв Голодоморов отреагировала полиция

Момент с «вечеринки блогеров» во Львове, фото: o_zalisko

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Ракурс

Полиция отреагировала на устроенное 27 ноября во Львове в Доме ученых громкое празднование дня рождения 29-летнего Instagram-блогера из Черновцов Александра Залиско, в котором приняли участие другие популярные украинские блогеры.

На организатора вечеринки составлен протокол за несоблюдение карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

В субботу, 27 ноября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о массовом праздновании в одном из заведений в центре Львова, — отмечается в сообщении. — Правоохранители установили личность организатора вечеринки, 29-летнего жителя Черновицкой области.

Отмечается, что в связи с нарушением карантинных ограничений был составлен протокол по ч. 1 ст. 44−3 «Нарушение правил карантина в отношении людей» КупАП.

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 тыс. грн.

Залеско в сториз на своей странице в социальной сети Instagram сегодня, 29 ноября, сообщил, что имел телефонный разговор с полицией, но не стал раскрывать его детали.

Сейчас хочу обратиться к тем, у кого я затронул чувства и возможно кого-то обидел, — заявил он. — У тех, у кого я затронул чувства, я прошу прощения, но не у тех, кто подтянулся на шум.



Ранее в горсовете Львова также сообщили, что после скандальной вечеринки блогеров комиссия по ТЭБ и ЧС решила временно закрыть Дом ученых из-за нарушений карантинных ограничений, действующих в «красной» зоне.

Напомним, в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября, во львовском Доме ученых популярные украинские блогеры устроили громкую вечеринку с элементами эротики, фото и видео с которой публиковались в Instagram. В частности, одна из фотографий была подписана как «блогерская голодная туса».