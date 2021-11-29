В Верховной Раде заслушают силовиков по расследованию попытки госпереворота, фото: «Правда УрФО»

https://racurs.ua/n163745-podgotovka-gosperevorota-komitet-rady-zaslushaet-silovikov.html

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Члены парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке будут приглашать представителей украинских силовых структур на заседания для заслушивания материалов расследования относительно вероятной подготовки государственного переворота в Украине.

Об этом во время брифинга заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который является главой подкомитета по надзору за деятельностью правоохранительных и разведывательных органов, сообщает агентство «Укринформ».

По словам Арахамии, еще не было общения с силовиками по этому вопросу.

Думаю, что на комитет будем кого-то вызвать, но немного позже. Следствие только началось. Надо, чтобы они наработали какие-то материалы, — сказал он.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что у спецслужб есть информация о переговорах представителей Украины и РФ о подготовке госпереворота в начале декабря и возможном участии в нем бизнесмена Рината Ахметова.

Ахметов впоследствии опроверг слова Зеленского.

Напомним, сегодня, 29 ноября, стало известно, что СБУ начала расследование вероятной подготовки отдельными гражданами государственного переворота.

Источник: «Укринформ».