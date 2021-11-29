Всемирный день домашних животных отмечают 30 ноября, фото: FB.ru

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30 ноября каждый год отмечают неофициальный праздник Всемирный день животных.

Идея об основании этого праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции (Италия) еще в 1931 году.

Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать различные массовые мероприятия, направленные на воспитание у людей чувства ответственности за все живое на планете, в том числе за домашних животных.

Также 30 ноября, начиная с 1988 года, отмечают Международный день защиты информации. Именно в 1988 году произошло событие, подчеркнувшее важность обеспечения информационной безопасности — эпидемия компьютерного «Червя Мориса», названного по имени его автора, аспиранта факультета Вычислительной техники Корнелльского университета Роберта Теппена Мориса.

Эпидемия тогда поразила около 6 тыс. узлов раннего интернета и нанесла ущерб в 96,5 млн дол. Несмотря на то, что червь не содержал деструктивных функций, вопреки расчетам своего создателя и из-за некоторых допущенных Морисом ошибок он буквально заполнил собой весь сетевой трафик.

Распространению «Червя Морриса», в частности, способствовала имеющаяся в нем функция подбора паролей — словаря из всего 400 ключевых слов оказалось достаточно для взлома компьютеров, поскольку о компьютерной безопасности и использовании сложных паролей тогда мало задумывались.

30 ноября в Украине отмечают День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Этот праздник был введен в 2010 году приказом тогдашнего министра обороны Михаила Ежеля «учитывая важное значение радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины и с целью поддержания престижа военной службы в воинских частях и подразделениях этого рода войск».

Радиотехнические войска являются основным источником информации о воздушной обстановке и предназначены для ведения радиотехнической разведки воздушных объектов и оповещения войск.

Православная церковь в этот день чтит память святого Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского (город в Малой Азии). Он жил в III веке. Во время гонения на христиан во времена правления римского императора Деция (в 250-х годах) пошел в близлежащие горы, где избежал преследователей.

Умер святой во время правления императора Аврелиана между 270 и 275 годами. Впоследствии его мощи перенесли в монастырь в Калабрии (Южная Италия).

В народе считалось, что по погоде в этот день можно предугадать, какой будет погода зимой.

Народные приметы: