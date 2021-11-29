Всесвітній день домашніх тварин відзначають 30 листопада, фото: FB.ru

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30 листопада щороку відзначають неофіційне свято Всесвітній день тварин.

Ідея про заснування цього свята була озвучена на Міжнародному конгресі прибічників руху на захист природи, що проходив у Флоренції (Італія) ще у 1931 році.

Тоді різні екологічні організації та природоохоронні товариства заявили про готовність організовувати різноманітні масові заходи, спрямовані на виховання у людей почуття відповідальності за все живе на планеті, зокрема і за домашніх тварин.

Також 30 листопада, починаючи з 1988 року відзначають Міжнародний день захисту інформації. Саме у 1988 році сталася подія, яка підкреслила важливість забезпечення інформаційної безпеки — епідемія комп’ютерного «Хробака Моріса», названого за ім’ям його автора, аспіранта факультету Обчислювальної техніки Корнелльського університету Роберта Теппена Моріса.

Епідемія тоді вразила близько 6 тис. вузлів раннього інтернету і завдала збитків на 96,5 млн дол. Попри те, що хробак не містив деструктивних функцій, всупереч розрахункам свого творця та через деякі допущені Морісом помилки він буквально заповнив собою увесь мережевий трафік.

Поширенню «Хробака Морріса», зокрема, сприяла наявна у ньому функція підбору паролів — словника з усього 400 ключових слів виявилося достатньо для зламу комп’ютерів, оскільки про комп’ютерну безпеку та використання складних паролів тоді мало задумувалися.

Крім того, 30 листопада в Україні відзначають День радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України. Це свято було запроваджене у 2010 році наказом тодішнього міністра оборони Михайла Єжеля, «враховуючи важливе значення радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України та з метою підтримання престижу військової служби у військових частинах і підрозділах цього роду військ».

Радіотехнічні війська є основним джерелом інформації про повітряну обстановку і призначені для ведення радіотехнічної розвідки повітряних об'єктів та оповіщення військ.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського (місто в Малій Азії). Він жив у III ст. Під час гоніння на християн у часи правління римського імператора Деція (у 250-х роках), пішов у довколишні гори, де уникнув переслідувачів.

Помер святий за правління імператора Авреліана між 270 і 275 роками. Згодом його мощі перенесли до монастиря в Калабрії (Південна Італія).

У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, якою буде погода взимку.

Народні прикмети: