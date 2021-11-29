Искусственный интеллект будет помогать управлять автомобилем, фото: Best HD Wallpaper

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Автопроизводители из Японии планируют оснастить свои автомобили системами искусственного интеллекта, который сможет выявлять риски, отслеживая телодвижения.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Так, компания Honda работает над системой на основе искусственного интеллекта, отслеживающей не только обстановку вокруг автомобиля, но и движения глаз водителя.

Система подаст сигнал, если водитель не проверял зеркала, когда приближается другой автомобиль.

Она также будет показывать движения любых пешеходов вблизи на специальном дисплее. Если водитель не смотрит в их сторону, система будет дергать ремень безопасности, чтобы привлечь внимание.

В Honda отмечают, что планируют коммерциализировать эту технологию во второй половине 2020-х годов.

Подобную систему поддержки водителей разрабатывает и Mazda. Эта система использует камеры для наблюдения за движениями глаз и положения тела. Если окажется, что водитель дремлет, она автоматически будет останавливать автомобиль.

Mazda планирует уже со следующего года начать продажу автомобилей, оснащенных этой системой.

Источник: NHK