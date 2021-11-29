Штучний інтелект допомагатиме керувати автомобілем, фото: Best HD Wallpaper

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Автовиробники з Японії планують оснастити свої автомобілі системами штучного інтелекту, який зможе виявляти ризики, відстежуючи рухи тіла.

Про це повідомляє телеканал NHK.

Так, компанія Honda працює над системою на основі штучного інтелекту, яка відстежує не лише обстановку навколо автомобіля, а й водночас і рухи очей водія.

Система подасть сигнал, якщо водій не перевіряв дзеркала, коли наближається інший автомобіль.

Вона також показуватиме рухи будь-яких пішоходів поблизу на спеціальному дисплеї. Якщо водій не дивиться в їхній бік, система смикатиме ремінь безпеки, щоб привернути увагу.

У Honda зазначають, що планують комерціалізувати цю технологію в другій половині 2020-х років.

Подібну систему підтримки водіїв розробляє і Mazda. Ця система використовує камери для спостереження за рухами очей і положення тіла. Якщо виявляється, що водій дрімає, вона автоматично зупинятиме автомобіль.

Mazda планує вже з наступного року почати продаж автомобілів, оснащених цією системою.

Джерело: NHK