У Верховній Раді заслухають силовиків щодо розслідуванян спроби держперевороту, фото: «Правда УрФО»

https://racurs.ua/ua/n163745-pidgotovka-derjperevorotu-komitet-rady-zasluhaie-sylovykiv.html

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Члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки запрошуватимуть представників українських силових структур на засідання для заслуховування матеріалів розслідування щодо ймовірної підготовки державного перевороту в Україні.

Про це під час брифінгу завив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який є очільником підкомітету з питань нагляду за діяльністю правоохоронних та розвідувальних органів, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Арахамії, ще не було спілкування з силовиками з цього питання.

«Думаю, що на комітет будемо когось викликати, але трошки пізніше. Слідство тільки розпочалося. Треба, щоб вони напрацювали якісь матеріали», — зазначив він.

Президент Володимир Зеленський під час прес-марафону 26 листопада заявив, що у спецслужб є інформація про переговори представників України та РФ про підготовку держперевороту на початку грудня та про можливу участь у ньому бізнесмена Ріната Ахметова.

Ахметов згодом спростував слова Зеленського.

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що СБУ розпочала розслідування імовірної підготовки окремими громадянами державного перевороту.

Джерело: «Укрінформ»