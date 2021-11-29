На «вечірку блогерів» у День пам’яті жертв Голодоморів відреагувала поліція

Момент з «вечірки блогерів» у Львові, фото: o_zalisko

https://racurs.ua/ua/n163746-na-vechirku-blogeriv-u-den-pam-yati-jertv-golodomoriv-vidreaguvala-policiya.html

Ракурс

Поліція відреагувала на влаштоване 27 листопада у Львові у Будинку вчених гучне святкування дня народження 29-річного Instagram-блогера з Чернівців Олександра Заліско, в якому взяли участь низка інших популярних українських блогерів.

На організатора вечірки складено протокол за недотримання карантинних обмежень. Про це повідомляє пре-служба поліції Львівської області.

У суботу, 27 листопада, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про масове святкування в одному із закладів у центрі Львова, — зазначається в повідомленні. — Правоохоронці встановили особу організатора вечірки, 29-річного мешканця Чернівецької області.

Зазначається, що у зв’язку з порушенням карантинних обмежень було складено протокол за ч. 1 ст. 44−3 «Порушення правил карантину щодо людей» КупАП.

За це правопорушення законожавство передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від 17 тис. грн.

Заліско у сторіз на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram сьогодні, 29 листопада, повідомив, що мав телефонну розмову з поліцією, але не став розкривати її деталі.

Зараз хочу звернутися до тих, у кого я задів почуття і можливо когось образив, — заявив він. — У тих, у кого я задів почуття, я прошу вибачення, але не в тих, хто дотягнувся на шум.



Раніше у міськраді Львова також повідомили, що після скандальної вечірки блогерів комісія з ТЕБ і НС вирішила тимчасово закрити Будинок учених через порушення карантинних обмежень, які діють у «червоній» зоні.

Нагадаємо, у День пам’яті жертв Голодомору, 27 листопада, у львівському Будинку вчених популярні українські блогери влаштували гучну вечірку з елементами еротики, фото та відео з якої публікувалися в Instagram. Зокрема, одне з фото було підписане як «блогерская голодная туса».