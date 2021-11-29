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У Львові блогери влаштували гучну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів, скріншот відео

Гучну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів влаштували блогери у Львові

29 лис 2021, 16:25
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У львівському Будинку вчених 27 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів, популярні українські блогери влаштували гучну вечірку з елементами еротики.

У такий спосіб Instagram-блогер з Чернівців Олександр Заліско святкував свій день народження, повідомляє видання Zaxid.net.

На святкуванні також були присутні друзі Заліска, які знімали відео свята та викладали їх в Instagram серед яких й інші відомі блогери — Наталі Литвин (1 млн підписників), Таня Самбурська (1,5 млн), Валерія Юрченко (1,3 млн), Саша Бо (1,9 млн).

Ведучим на заході був Володимир Остапчук.

Вечірка відбувалася у стилі Show bar, з відвертими конкурсами, еротичними танцями шоу-балету, а тости імениннику проголошували стоячи на столах.

У Львові блогери влаштували гучну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів, скріншот відео

Зазначається, що гості не соромилися роздягатися, стояти на столах з їжею та брали участь у вульгарних конкурсах та танцювати.

Сам Володимир Остапчук опублікував фото в сторіз святкового столу з написом російською «Блогерская голодная туса». Згодом це фото зникло з його Instagram, — зазначає видання.

У Львові блогери влаштували гучну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів, скріншот відео

Після того, як ситуація довкола вечірки блогерів набула розголосу, Заліско опублікував повідомлення, з якого можна зробити висновок, що він не бачить нічого неетичного в «найграндіознішій вечірці року».

Я народився 27 листопада! Я не вибирав цей день. Він вибрав мене! І я не дозволю комусь псувати мій настрій! Святкую так, як захочеться мені!, — заявив він.

Варто додати, що у Львові після скандальної вечірки блогерів у День пам’яті жертв Голодомору тимчасово призупинили роботу Будинку вчених.
Рішення про тимчасове закриття Будинку вчених ухвалила комісія з ТЕБ і НС через порушення карантинних обмежень, які діють у «червоній» зоні.

Джерело: Zaxid.net


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