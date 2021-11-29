Громкую вечеринку в День памяти жертв Голодоморов устроили блогеры во Львове

Во Львове блогеры устроили громкую вечеринку в День памяти жертв Голодоморов, скриншот видео

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Во львовском Доме ученых 27 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, популярные украинские блогеры устроили громкую вечеринку с элементами эротики.

Таким образом Instagram-блогер из Черновцов Александр Залиско праздновал свой день рождения, сообщает издание Zaxid.net.

На праздновании также присутствовали друзья Залискj, которые снимали видео праздника и выкладывали их в Instagram. Среди них и другие известные блогеры — Натали Литвин (1 млн подписчиков), Таня Самбурская (1,5 млн), Валерия Юрченко (1,3 млн), Саша Бо (1,9 млн).

Ведущим на мероприятии был Владимир Остапчук.

Вечеринка проходила в стиле Show bar, с откровенными конкурсами, эротическими танцами шоу-балета, а тосты имениннику провозглашали, стоя на столах.

Отмечается, что гости не стеснялись раздеваться, стоять на столах с едой и участвовали в пошлых конкурсах и танцевать.

Сам Владимир Остапчук опубликовал фото в сториз праздничного стола с надписью на русском языке «Блогерская голодная туса». Впоследствии это фото исчезло из его Instagram, — отмечает издание.

После того, как ситуация вокруг вечеринки блогеров получила огласку, Залиско опубликовал сообщение, из которого можно заключить, что он не видит ничего неэтичного в «самой грандиозной вечеринке года».

Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне!, — заявил он.

Следует добавить, что во Львове после скандальной вечеринки блогеров в День памяти жертв Голодомора временно приостановили работу Дома ученых.

Решение о временном закрытии Дома ученых приняла комиссия по ТЭБ и ЧС из-за нарушений действующих в «красной» зоне карантинных ограничений.

Источник: Zaxid.net