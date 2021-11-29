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Ракурс
Володарем "Золотого м'яча" всьоме став 34-річний аргентинець Ліонель Мессі

«Золотий м’яч"-2021 — сьома перемога Мессі і всі лауреати сезону (ФОТО)

29 лис 2021, 23:13
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Ліонель Мессі усьоме в кар'єрі завоював «Золотий м’яч» — приз видання France Football кращому футболісту світу. У боротьбі за цю нагороду аргентинець випередив поляка Роберта Левандовські.

Церемонія нагородження 29 листопада відбулася у Парижі. На другому місці опинився Роберт Левандовський. На третьому — італієць Джорджіньо. Четвертий — Карім Бензема. П’ятий — Нголо Канте.

Сьома перемога Мессі

У 2021 році Мессі виграв Кубок Іспанії у складі «Барселони». Також він став переможцем Кубка Америки у складі збірної Аргентини. З нового сезону аргентинець виступає за «Парі Сен-Жермен», оскільки «Барселона» через фінансові проблеми не змогла підписати з ним новий контракт.

Усі лауреати футбольного сезону-2021 такі:

  • «Челсі» — кращий клуб 2021 року;
  • Педрі — найкращий молодий гравець світу. 20-річний іспанець забрав приз Раймона Копи для футболістів до 21 року;
  • Роберт Левандовський — найкращий бомбардир року. Поляк забив 64 голи в 53 матчах за рік;
  • Алексія Путейяс забирає жіночий «Золотий м’яч». Півзахисниця «Барселони»;
  • Кіпер ПСЖ Доннарумма — найкращий воротар 2021 року.

"Челсі" - кращий клуб 2021 року, який виграв ЛЧ-2021

Роберт Левандовський - найкращий бомбардир року


Алексія Путейяс забирає жіночий «Золотий м'яч». Півзахисниця «Барселони»

Кіпер ПСЖ Доннарумма (ліворуч) - найкращий воротар 2021 року

Джерело: Ракурс


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