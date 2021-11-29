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Володарем "Золотого м'яча" всьоме став 34-річний аргентинець Ліонель Мессі
«Золотий м’яч"-2021 — сьома перемога Мессі і всі лауреати сезону (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163747-zolotyy-m-yach-2021-soma-peremoga-messi-i-vsi-laureaty-sezonu-foto.htmlРакурс
Ліонель Мессі усьоме в кар'єрі завоював «Золотий м’яч» — приз видання France Football кращому футболісту світу. У боротьбі за цю нагороду аргентинець випередив поляка Роберта Левандовські.
Церемонія нагородження 29 листопада відбулася у Парижі. На другому місці опинився Роберт Левандовський. На третьому — італієць Джорджіньо. Четвертий — Карім Бензема. П’ятий — Нголо Канте.
У 2021 році Мессі виграв Кубок Іспанії у складі «Барселони». Також він став переможцем Кубка Америки у складі збірної Аргентини. З нового сезону аргентинець виступає за «Парі Сен-Жермен», оскільки «Барселона» через фінансові проблеми не змогла підписати з ним новий контракт.
Усі лауреати футбольного сезону-2021 такі:
- «Челсі» — кращий клуб 2021 року;
- Педрі — найкращий молодий гравець світу. 20-річний іспанець забрав приз Раймона Копи для футболістів до 21 року;
- Роберт Левандовський — найкращий бомбардир року. Поляк забив 64 голи в 53 матчах за рік;
- Алексія Путейяс забирає жіночий «Золотий м’яч». Півзахисниця «Барселони»;
- Кіпер ПСЖ Доннарумма — найкращий воротар 2021 року.
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