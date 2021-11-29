Володарем "Золотого м'яча" всьоме став 34-річний аргентинець Ліонель Мессі

https://racurs.ua/ua/n163747-zolotyy-m-yach-2021-soma-peremoga-messi-i-vsi-laureaty-sezonu-foto.html

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Ліонель Мессі усьоме в кар'єрі завоював «Золотий м’яч» — приз видання France Football кращому футболісту світу. У боротьбі за цю нагороду аргентинець випередив поляка Роберта Левандовські.

Церемонія нагородження 29 листопада відбулася у Парижі. На другому місці опинився Роберт Левандовський. На третьому — італієць Джорджіньо. Четвертий — Карім Бензема. П’ятий — Нголо Канте.

У 2021 році Мессі виграв Кубок Іспанії у складі «Барселони». Також він став переможцем Кубка Америки у складі збірної Аргентини. З нового сезону аргентинець виступає за «Парі Сен-Жермен», оскільки «Барселона» через фінансові проблеми не змогла підписати з ним новий контракт.

Усі лауреати футбольного сезону-2021 такі: