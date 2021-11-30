СБУ назвала кількість агентів РФ, які дестабілізують ситуацію в Україні. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n163748-v-sbu-ozvuchyly-kilkist-agentiv-rf-yaki-destabilizuut-sytuaciu-v-ukrayini.html

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Дестабілізацією та розхитуванням ситуації в Україні займаються близько 7 тис. співробітників російських спецслужб.

Цю інформацію озвучив керівник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк. Заява пролунала в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на каналі ICTV.

Сьогодні з території Російської Федерації по Україні працюють близько 7 тис. співробітників спецслужб. Це відносно дестабілізуючого і розхитуючого, — зазначив він.

Також в ефірі пролунало, що у 2021 році Департамент кібербезпеки СБУ заблокував 15 розгалужених мереж антиукраїнських інтернет-агітаторів. Спецслужба припинила роботу близько 20 ботоферм потужністю понад 150 тис. акаунтів. Безпрецедентною стала спецоперація проти хакерської групи «Армагедон», яка штатно перебувала в Федеральній службі безпеки Росії й діяла з території окупованого Криму.

Нагадаємо, 29 листопада в Службі безпеки України заявили, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Відкрито провадження за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) — за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.