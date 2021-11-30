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В Україні триває карантин, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу, фото: Івано-Франківська міськрада

Вимоги адаптивного карантину для «жовтої» зони змінюють — Ляшко

30 лис 2021, 11:15
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В Україні оновлюють правила адаптивного карантину, передусім для «жовтої» зони.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про це сьогодні, 30 листопада, під час брифінгу.

Посилення правил торкнеться, в першу чергу, невакцинованих громадян, — зазначив Ляшко. — Уряд змушений піти на карантин для невакцинованих, оскільки коронавірус не відступає.

Оновлені правила почнуть діяти з 6 грудня.

Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності у «жовтій» зоні — не перевіряти документи про вакцинацію або про негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі, або перевіряти документи і працювати без цих обмежень для такого рівня, то тепер вони втрачають цю опцію, — наголосив Ляшко.

Так, з 6 грудня люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у «жовтому» рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

  • брати участь у проведенні всіх масових заходів — культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних тощо;
  • відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
  • користуватися послугами суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування — для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Водночас робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у «жовтій» та «червоній» зонах не обмежується, за умови дотримання протиепідемічних правил.

Крім того, термін дії «жовтого» сертифіката (документа про перше з двох необхідних щеплень від коронавірусу) з 6 грудня стає 30 днів — раніше він був чинним 120 днів.


Для дотримання карантинних вимог, бізнес має перевіряти всі ковід-сертифікати в спосіб «считування qr-коду». Саме qr-код зчитується мобільним додатком «Дія», — додав Ляшко.

Джерело: Ракурс


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