В Україні триває карантин, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу, фото: Івано-Франківська міськрада

https://racurs.ua/ua/n163761-vymogy-adaptyvnogo-karantynu-dlya-jovtoyi-zony-zminuut-lyashko.html

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В Україні оновлюють правила адаптивного карантину, передусім для «жовтої» зони.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про це сьогодні, 30 листопада, під час брифінгу.

Посилення правил торкнеться, в першу чергу, невакцинованих громадян, — зазначив Ляшко. — Уряд змушений піти на карантин для невакцинованих, оскільки коронавірус не відступає.

Оновлені правила почнуть діяти з 6 грудня.

Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності у «жовтій» зоні — не перевіряти документи про вакцинацію або про негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі, або перевіряти документи і працювати без цих обмежень для такого рівня, то тепер вони втрачають цю опцію, — наголосив Ляшко.

Так, з 6 грудня люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у «жовтому» рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

брати участь у проведенні всіх масових заходів — культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних тощо;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

користуватися послугами суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування — для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Водночас робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у «жовтій» та «червоній» зонах не обмежується, за умови дотримання протиепідемічних правил.

Крім того, термін дії «жовтого» сертифіката (документа про перше з двох необхідних щеплень від коронавірусу) з 6 грудня стає 30 днів — раніше він був чинним 120 днів.