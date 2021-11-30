Вимоги адаптивного карантину для «жовтої» зони змінюють — Ляшкоhttps://racurs.ua/ua/n163761-vymogy-adaptyvnogo-karantynu-dlya-jovtoyi-zony-zminuut-lyashko.htmlРакурс
В Україні оновлюють правила адаптивного карантину, передусім для «жовтої» зони.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про це сьогодні, 30 листопада, під час брифінгу.
Посилення правил торкнеться, в першу чергу, невакцинованих громадян, — зазначив Ляшко. — Уряд змушений піти на карантин для невакцинованих, оскільки коронавірус не відступає.
Оновлені правила почнуть діяти з 6 грудня.
Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності у «жовтій» зоні — не перевіряти документи про вакцинацію або про негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі, або перевіряти документи і працювати без цих обмежень для такого рівня, то тепер вони втрачають цю опцію, — наголосив Ляшко.
Так, з 6 грудня люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у «жовтому» рівні епідемічної небезпеки не зможуть:
- брати участь у проведенні всіх масових заходів — культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних тощо;
- відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
- користуватися послугами суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування — для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.
Водночас робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у «жовтій» та «червоній» зонах не обмежується, за умови дотримання протиепідемічних правил.
Крім того, термін дії «жовтого» сертифіката (документа про перше з двох необхідних щеплень від коронавірусу) з 6 грудня стає 30 днів — раніше він був чинним 120 днів.
Для дотримання карантинних вимог, бізнес має перевіряти всі ковід-сертифікати в спосіб «считування qr-коду». Саме qr-код зчитується мобільним додатком «Дія», — додав Ляшко.