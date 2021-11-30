Космічне сміття не дозволило астронавтам NASA вийти в космос. Фото: versiya.info

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Вихід у відкритий космос американських астронавтів з борту Міжнародної космічної станції, запланований на 30 листопада, був скасований.

NASA скасувала вихід астронавтів у відкритий космос скасували через загрозу потрапляння в астронавтів космічного сміття. Вихід у відкритий космос відклали до тих пір, поки не зберуть більше даних. Про це 30 листопада повідомив представник російського Центру управління польотами, передає «Інтерфакс».

29 листопада NASA отримала повідомлення про проліт космічного сміття поруч з МКС. Через відсутність можливості повною мірою оцінити небезпеку, яку це сміття може представляти для астронавтів, фахівці прийняли рішення відкласти вихід, — зазначили в Центрі.

Планувалося, що 30 листопада двоє американських астронавтів вийдуть у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції. Вони повинні були замінити на МКС антену, яка вийшла з ладу. Передбачалося, що астронавти пробудуть у космосі близько 6,5 години.

Зараз на станції знаходяться семеро осіб, в тому числі космонавти «Роскосмосу» Антон Шкаплеров і Петро Дубров, астронавт НАСА Марк Ванде Хай, а також прибулі 12 листопада на кораблі Crew Dragon-3 компанії SpaceX астронавти НАСА Раджа Чарі, Том Маршберн, Кайла Беррон і астронавт ESA німець Маттіас Маурер.

Нагадаємо, американське аерокосмічне агентство NASA запланувало в рамках місії DART готувати до запуску космічний корабель, який навмисно вріжеться в астероїд з метою перевірити здатність ракети змінити траєкторію руху небесного тіла в глибокому космосі.

Джерело: «Інтерфакс»