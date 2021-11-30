По 1 тис. грн в день пропонують за участь в держперевороті, каже Корнієнко

https://racurs.ua/ua/n163764-po-1-tys-grn-v-den-proponuut-za-uchast-v-derjperevoroti-kaje-korniienko.html

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Державний переворот 1 грудня, який під час прес-конференції анонсував президент Володимир Зеленський, може відбутися, оскільки, як стверджує перший віце-спікер Верховної Ради, «слуга» Олександр Корнієнко, на середу до столиці «готуються якісь підвози» людей. За участь в акціях мешканцям України нібито пропонують по 1 тис. грн ща день.

Чи варто готуватися вам (журналістам — ред.), чи усім? Я би радив вам приїжджати раніше. Тому що в рамках перевороту можуть бути заблоковані просто проходи… Коли людей збирають у регіонах по тисячі гривень в день — то це якось на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть в перевороті брати участь безкоштовно — то це питання до «перевертачів», — розповів Корнієнко на брифінгу у парламенті 30 листопада.



Політик додав, що інформація про пропоновану тисячу гривень у нього від правоохоронців. За його словами, зараз відкрите кримінальне провадження щодо ймовірного держперевороту, нібито запланованого на завтра.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні. Глава держави наголосив, що в це хочуть втягнути бізнесмена Ріната Ахметова. Сам бізнесмен заявив, що звинувачення Зеленського про так званий держпереворот вважає брехнею. Ахметов обурений, що глава держави поширив цю інформацію. Пізніше американські ЗМІ зазначили, що згадану Зеленським спробу держперевороту готували посадовець ФСБ Росії та три колишні українські силовики, які перебувають в окупованому Криму.