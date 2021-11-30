Гео Лероса викликали на допит у день виступу Зеленського в Раді. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n163766-lerosa-vyklykaly-na-dopyt-u-den-vystupu-zelenskogo-v-radi.html

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Гео Лерос, народний депутат України, викликаний на допит до Державного бюро розслідувань.

Слідчі ДБР чекають парламентаря у середу, 1 грудня. Депутат упевнений, що його спеціально викликають на допит, щоб він не був присутнім на посланні президента України Володимира Зеленського Верховній Раді. Про це Лерос повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Парламентар додав, що його адвокати не зможуть бути присутніми в цей день через інші суди, тому попросили перенесення. Лерос стверджує, що через ці прохання їм приходили погрози.

Це перешкода депутатської діяльності! Слідчий міг мене викликати в будь-який інший день або хоча б у другій половині дня. Репресії Зелінського тривають, — написав Лерос.

Нагадаємо, 4 листопада нардеп Гео Лерос під час виступу у сесійній залі Верховної Ради назвав Володимира Зеленського зрадником та показав йому середній палець.

Вже 11 листопада нардепу повідомили про підозру за хуліганство у стінах парламенту. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом образливих висловів щодо вищих посадових осіб держави.

Леросу загрожує або штраф до 68 тис. грн, або арешт строком до шести місяців, або обмеження волі на строк до 5 років за «жорстке порушення громадського порядку».

Печерський райсуд Києва 18 листопада обрав запобіжний захід Гео Леросу — особисте зобов’язання на два місяці.