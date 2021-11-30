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Ракурс
Єрмака допитало ДБР про “вагнерівців”

Єрмака допитало ДБР про «вагнерівців»

30 лис 2021, 12:15
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Андрій Єрмак, глава Офісу президента України, 30 листопада відвідав Державне бюро розслідувань, де дав свідчення у справі «вагнерівців». Про це чиновник у вівторок повідомив на власній Фейсбук-сторінці.

Як законослухняний громадянин сьогодні о 8.30 ранку відвідав ДБР. Надав свідчення у справі «вагнерівців». Повідомив усю відому мені інформацію, — зазначив Єрмак.

За його словами, він не прагне «робити з цього шоу, тому камери не викликав».


Вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над «і», — підсумував представник Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Bellingcat не знайшли доказів телефонного дзвінка голови Офісу президента Андрія Єрмака своєму колезі з адміністрації глави держави в Білорусі.

Джерело: Ракурс


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