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Ракурс
“Велюрові вагони” Тищенка - кум Єрмака очолив нове об’єднання нардепів у Раді

«Велюрові вагони» Тищенка — кум Єрмака очолив нове об'єднання нардепів у Раді

30 лис 2021, 12:18
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Нове міжфракційне об'єднання нардепів у Раді очолив Микола Тимщенко.

Один з лідерів фракції монобільшості «Слуги народу» та кум голови Офісу президента з 30 листопада керуватиме міжфракцйним об'єднанням «Залізниця України».

Про створення цього МФО заявив перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

«Вєлюрові вагони» напевно скоро з’являться в Україні, — прокоментував новину нардеп з опозиційної «Євросолідарності» Олексій Гончаренко, натякаючи на скандал із порушенням карантину у ресторані «Велюр», що належить Тищенку.

Тищенко восени 2021 року очолив декілька МФО. Наприклад, у вересні в Раді оголосили про створення об'єднання нардепів «Енергоефективна Україна».


18 листопада народні депутати презентували міжфракційне депутатське об'єднання «Київ діє", яке також очолив Тищенко.

Сьогодні у парламенті також оголосили про створення об'єднання «Гальорка».

Джерело: Ракурс


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