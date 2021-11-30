“Велюрові вагони” Тищенка - кум Єрмака очолив нове об’єднання нардепів у Раді

https://racurs.ua/ua/n163767-velurovi-vagony-tyschenka-kum-iermaka-ocholyv-nove-obiednannya-nardepiv-u-radi.html

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Нове міжфракційне об'єднання нардепів у Раді очолив Микола Тимщенко.

Один з лідерів фракції монобільшості «Слуги народу» та кум голови Офісу президента з 30 листопада керуватиме міжфракцйним об'єднанням «Залізниця України».

Про створення цього МФО заявив перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

«Вєлюрові вагони» напевно скоро з’являться в Україні, — прокоментував новину нардеп з опозиційної «Євросолідарності» Олексій Гончаренко, натякаючи на скандал із порушенням карантину у ресторані «Велюр», що належить Тищенку.

Тищенко восени 2021 року очолив декілька МФО. Наприклад, у вересні в Раді оголосили про створення об'єднання нардепів «Енергоефективна Україна».

18 листопада народні депутати презентували міжфракційне депутатське об'єднання «Київ діє", яке також очолив Тищенко.

Сьогодні у парламенті також оголосили про створення об'єднання «Гальорка».