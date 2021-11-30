Подаровані США катери вперше вийшли в Чорне море

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Ракурс

Патрульні катери, доставлені до Одеси американським суховантажем Ocean Grand, вранці 30 листопада вперше вийшли в Чорне море.

Першим о 8.10, із Практичної гавані порту вийшов катер «Суми» Р192. За кілька хвилин його наздогнав катер «Фастів» Р193.

Згодом катери провели ходові випробування, а також відпрацьовували маневрування та інші завдання. Випробування завершилися за три години після виходу — об 11.10 обидва судна повернулися до бази «Південь».

Нагадаємо, це третій та четвертий «айленди», передані Збройним силам України урядом США за програмою військової допомоги. Першу пару — Р190 «Слов'янськ» та Р191 «Старобільськ», було введено до складу Військово-морських сил у грудні 2019 року. П’ятий катер — Р194 «В'ячеслав Кубрак» має прибути до Одеси до кінця 2021 року.

Фото: Думская