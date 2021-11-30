У мітингувальників відібрали баранів, фото: Віталій Селик

https://racurs.ua/ua/n163778-z-baranamy-pid-kmda-pryyshly-mitynguvalnyky-tvaryn-vidibrala-policiya-foto.html

Ракурс

У Києві поліцейські сьогодні, 30 листопада, відібрали баранів в мітингувальників, які прийшли до будівлі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик, який опублікував фото тварин у дворику Київради.

Думаєте контактний зоопарк? Аж ніяк. Цих тварин поліція відібрала в учасників акції біля мерії. Нині їх відправлять у Київський зоопарк. Вівць, а не організаторів, — зазначив Селик.

Водночас Селик спростував побоювання, що одна з тварин могла померти — на відео з місця інциденту можна побачити, як поліцейські несуть одного з баранів.

Всі були живі, але трохи злякані, — зазначив він.

Сьогодні під будівлею КМДА відбувалася акція проти старих маршруток на вулицях столиці. На неї активісти на маршрутному таксі привезли під мерію тюки соломи та живих баранів. Учасники акції скандували «Люди — не худоба».