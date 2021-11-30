За дивних обставин у СІЗО померла 20-річна вбивця інструктора тиру з Полтави

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Смерть у СІЗО 20-річної Вероніки Моторини сталася 29 листопада. Цьогоріч у вересні її засудили до 15 років ув’язнення за навмисне вбивство з використанням вогнепальної зброї 64-річного інструктора тиру у Полтаві.

За словами керівника обласного центру екстреної меддопомоги Дмитра Лавренка, виклик бригади екстреної медичної допомоги у Полтавську установу виконання покарань надійшов 29 листопада о 19.32.

Лікарі виконували реанімаційні заходи, проте о 20.53 констатували біологічну смерть. Точну причину смерті засудженої має встановити судмедекспертиза. Ззовні ознак насильницької смерті нібито не було.

За непідтвердженою інформацією місцевих ЗМІ, у дівчини стався напад епілепсії.

Нагадаємо, вбивство сталося у лютому 2020 року. Тоді на суді дівчина говорила, що її довів до депресії хлопець, а працівника тиру вона випадково поранила. Повідомлялося, що дорогою до СІЗО вона намагалася накласти на себе руки.