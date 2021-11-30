Киев закрывает центр города в день провозглашенного Зеленским госпереворота

Центр Киева закроют 1 декабря, фото: «Википедия»

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В Киеве 1 декабря запланированы мероприятия с массовым участием граждан.

В связи с этим в центре города перекрывают ряд улиц. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 6.00 1 декабря будет ограничено движение всех видов транспортных средств и внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта на следующих улицах:



Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил о имеющейся у власти информации о готовящейся попытке государственного переворота в Украине, запланированной на 1−2 декабря. Впоследствии стало известно, что у власти есть аудиозаписи, на которых предполагаемые организаторы планируют протест на улице Банковой в Киеве, который должен перерасти в массовые беспорядки и привести к смене власти.

29 ноября стало известно, что Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти.

В то же время 1 декабря на Майдане Независимости на 19.00 запланирована акция «Защити Украину — останови переворот», организаторы которой утверждают, что на самом деле «свержением конституционного строя» и «государственным переворотом» занимается власть.