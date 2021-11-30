Ляшко спрогнозував нову хвилю ковіду і не виключив локдауну через «Омікрон»https://racurs.ua/ua/n163806-lyashko-sprognozuvav-novu-hvylu-kovidu-i-ne-vykluchyv-lokdaunu-cherez-omikron.htmlРакурс
З коронавірусом важко щось прогнозувати, оскільки він руйнує всі прогнози. Поточну хвилю коронавірусу в Україні чекали у середині листопада, а серйозний стрибок почався вже у середині жовтня.
Тому нову хвилю можна очікувати на кінець січня-лютий-березень, розповів в розмові з «BBC-Україна» міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Це відбудеться, якщо на епідемічний процес не вплинуть інші мутації.
У якомусь цьому часовому проміжку буде значний підйом захворюваності. На цьому тижні зробимо точний прогноз, — розповів міністр.
Новий штам коронавірусу «Омікрон» в Україну може прийти, за словами Ляшка, «як завтра, так і через місяць».
Ми ще не розуміємо всієї загрози, яку може нести цей штам. Якщо ми не будемо бачити більшої агресивності цього вірусу, то в принципі будуть діяти всі карантинні обмеження, які діяли і при «Дельті. Якщо справдяться найгірші прогнози, виключати того, що Україна знову закриється, не можна, — сказав міністр, але додав, що жорсткого карантину, як у 2020 році, не буде.
Він вважає, що в Україні вже зараз є вакцини і препарати прямої дії. Міністр пообіцяв рішення щодо штаму «Омікрон», коли його достатньо вивчать вчені.
Джерело: «BBC-Україна»